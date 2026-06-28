Asegura la FGR animales exóticos

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un cateo en un inmueble ubicado en la localidad Aquiles Serdán, en el municipio de Durango, donde aseguraron animales exóticos, equinos y diversos vehículos.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por un integrante de la Guardia Nacional, quien reportó que durante recorridos de vigilancia en la periferia de dicha comunidad observó personas armadas y la presencia de fauna exótica.

Derivado de las indagatorias, se obtuvo una orden judicial para intervenir el inmueble.

En el operativo, la Policía Federal Ministerial aseguró tres tigres de bengala, un ocelote y un lince, además de 32 equinos entre caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro.