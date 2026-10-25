Asegura Taddei que se queda en el INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, anunció que se queda al frente de dicha dependencia y acusó de golpeteo político con la finalidad de debilitarlo.

Durante una reunión que este sábado celebraron los consejeros electorales de esta Institución, Taddei les aseguró que no se va del cargo de presidencia.

"No me voy, me mantengo firme en el Instituto", comentó a los consejeros en una reunión que sostuvieron vía remota este sábado.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a las versiones de la supuesta renuncia de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y esto es muy importante. ¿Qué significa? La autoridad moral viene de la honestidad. No queremos corrupción en la cuarta transformación de la vida pública de México".