Aseguran 16 vehículos, tres de ellos blindados, durante operativo en Durango

El Ejército Mexicano confirmó que en coordinación. Con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un inmueble, 16 vehículos, equipo táctico y cartuchos de diversos calibres durante un operativo realizado en el municipio de Durango.

Las acciones se llevaron a cabo el pasado 1 de julio, como parte de una Orden Técnica de Investigación ejecutada de manera coordinada por las fuerzas federales en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con la información oficial, entre las unidades aseguradas se encuentran tres vehículos con blindaje que además cuentan con reporte de robo. El resto de los automóviles también quedó bajo resguardo de las autoridades para el desarrollo de las investigaciones.

En el sitio también fue asegurado un inmueble, así como diverso equipo táctico y cartuchos de distintos calibres, cuyo origen y posible relación con actividades ilícitas serán determinados mediante las diligencias correspondientes.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República en Durango, autoridad que continuará con las investigaciones y realizará los peritajes necesarios para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas derivado de este operativo, mientras las autoridades federales mantienen las indagatorias para establecer la procedencia de los vehículos, el armamento y el resto de los objetos asegurados.