Aseguran arma, cartuchos, droga y vehículos durante cateo en Durango

Elementos federales aseguraron un arma de fuego, cartuchos, cargadores, droga, ponchallantas y varios vehículos durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en la localidad San Francisco del Manzanal, en el municipio de Durango.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la diligencia fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

El operativo se llevó a cabo como parte de una orden de cateo girada para revisar el inmueble señalado, donde las autoridades localizaron diversos objetos y unidades que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público de la Federación.

¿Qué aseguraron durante el cateo?

Durante la intervención, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron una ametralladora, 178 cartuchos útiles, seis cargadores, ponchallantas y tres bolsas con mariguana.

Además, fueron asegurados una camioneta, una retroexcavadora, dos cuatrimotos y tres vehículos, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad federal.

Todo quedó a disposición del Ministerio Público

La FGR informó que lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la situación legal de los indicios y establecer si existe relación con otros hechos delictivos.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas durante el operativo.