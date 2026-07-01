Aseguran bodegas y vehículos durante operativo federal en La Ferrería, Durango

Un par de bodegas y diversos bienes materiales fueron asegurados este miércoles en la localidad de La Ferrería, en el municipio de Durango, durante un operativo encabezado por autoridades federales.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la acción fue realizada por personal de la Fiscalía General de la República, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en las inmediaciones del Palenque Las Palmas.

La información preliminar establece que el aseguramiento se llevó a cabo en dos bodegas ubicadas frente al referido inmueble, donde presuntamente se encontraban varios vehículos, algunos de ellos posiblemente relacionados con actividades ilícitas o con reporte de robo.

Durante la tarde se observó la presencia de unidades oficiales, así como de grúas que habrían sido requeridas para el traslado de los vehículos asegurados. Hasta el momento no se ha precisado cuántas unidades fueron localizadas ni el destino al que serían llevadas para su resguardo.

La zona fue acordonada por elementos federales, quienes mantuvieron restringido el acceso mientras se realizaban las diligencias correspondientes por parte del Ministerio Público Federal.

Tercera incursión en la zona

Este operativo representa una nueva intervención de autoridades federales en La Ferrería, luego de las acciones desplegadas en semanas recientes tras los hechos registrados el pasado 3 de junio en la zona de Guerrero Nuevo y La Loma.

En una primera intervención, las corporaciones aseguraron una camioneta con reporte de robo y blindaje artesanal. Posteriormente, se reportó la detención de un joven en posesión de un vehículo robado y armas.

Con la acción de este miércoles, suman al menos tres incursiones federales en esta zona, ubicada al sur de la ciudad de Durango, en el marco de una serie de operativos que se han extendido a distintos puntos del municipio.

También se reportaron movimientos de fuerzas federales en sectores como el fraccionamiento Artemisa, cercano a Valle Verde, así como en la localidad de Máximo García, conocida como El Pino, sobre la carretera libre Durango-Mazatlán.

Esperan información oficial

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial sobre el saldo del operativo, por lo que se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la República o el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México proporcionen mayores detalles sobre lo asegurado.

De manera extraoficial, se habla del aseguramiento de bodegas, vehículos y diversos bienes materiales; sin embargo, será la autoridad competente la que confirme la naturaleza de los objetos localizados y su posible relación con algún delito.

La presencia de corporaciones federales en Durango se ha intensificado durante las últimas semanas, con cateos, aseguramientos y revisiones en distintos puntos de la capital y comunidades cercanas.