Aseguran casa de seguridad en la colonia Praxedis; decomisan arsenal y vehículo robado

Elementos del Regimiento Blindado de Reconocimiento localizaron una presunta casa de seguridad en la colonia Praxedis, en la ciudad de Durango, donde aseguraron un importante arsenal, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo, como parte de un operativo coordinado con autoridades federales.

Tras el hallazgo, se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República para ejecutar una orden técnica de investigación en el inmueble, permitiendo el ingreso legal y el aseguramiento de diversos indicios relacionados con posibles actividades delictivas.

En el interior de la vivienda fue localizada un arma de fuego de alto poder, además de aproximadamente seis mil cartuchos útiles para fusil de asalto y tres docenas de cargadores para arma larga, considerados de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades también aseguraron chalecos balísticos, equipos de radiocomunicación y diverso equipo táctico, objetos que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para su análisis e integración a la carpeta de investigación.

Durante la intervención fue asegurada una camioneta Ford Ranger Raptor modelo 2025, color gris, la cual contaba con reporte de robo vigente, por lo que también fue puesta bajo resguardo de las autoridades competentes.

El inmueble quedó asegurado mientras continúan las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y establecer si la vivienda era utilizada como centro de operaciones por un grupo de la delincuencia organizada.