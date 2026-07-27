Aseguran explosivos, armas y vehículos en cateo realizado en Tamazula

Un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de explosivos, armamento, droga, vehículos y un inmueble durante un cateo realizado en el municipio de Tamazula, Durango, como parte de una investigación por la probable comisión de delitos federales.

La diligencia se llevó a cabo luego de que la autoridad judicial otorgó una orden de cateo derivada de una denuncia en la que se señalaba que en un domicilio del poblado Bastantitas de Abajo presuntamente se realizaban actividades ilícitas. La información fue presentada por un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien reportó haber observado objetos bélicos en el lugar.

Con estos datos, el agente del Ministerio Público de la Federación inició una carpeta de investigación por la probable portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y coordinó la intervención del inmueble con apoyo de agentes de la Policía Federal Ministerial y personal de Servicios Periciales.

Durante la inspección, las autoridades localizaron y aseguraron 15 artefactos explosivos, un fusil, 176 cartuchos útiles de diversos calibres, cinco cargadores, tres tramos de cordón detonante, aproximadamente 650 gramos de marihuana, además de cinco pantalones tácticos y dos casacas tácticas.

En el sitio también fueron asegurados dos vehículos, una motocicleta, un vehículo tipo razer, una cuatrimoto y el inmueble donde se efectuó el cateo. El operativo contó con la participación de la Policía Estatal, mientras que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional brindaron seguridad perimetral.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Durango, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar el origen de los objetos asegurados y deslindar las responsabilidades legales que correspondan.