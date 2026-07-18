Aseguran inmueble y cinco vehículos durante operativo en Durango

Un inmueble, cuatro vehículos y una motocicleta fueron asegurados durante un operativo efectuado en el municipio de Durango, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

La acción se llevó a cabo el pasado miércoles 15 de julio y contó con la participación de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo a autoridades ministeriales durante la ejecución de una orden técnica de investigación.

Como resultado de la intervención fueron asegurados:

Un inmueble.

Cuatro vehículos.

Una motocicleta.

Los bienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Durango, instancia que continuará con las investigaciones y los peritajes correspondientes.

Defensa

No reportaron personas detenidas

El comunicado emitido por la Décima Zona Militar no precisa en qué colonia, fraccionamiento o localidad se realizó el operativo.

Tampoco informa el tipo de vehículos asegurados, el delito que originó la investigación ni si durante la diligencia fueron detenidas algunas personas.

La Defensa señaló que el despliegue forma parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tiene como objetivo inhibir posibles actividades delictivas en la entidad.