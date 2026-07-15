Aseguran más de 55 toneladas de precursores químicos en Tamazula, Durango

Un inmueble presuntamente utilizado para almacenar sustancias relacionadas con la fabricación de drogas sintéticas fue cateado por autoridades federales en el municipio de Tamazula, donde se aseguraron más de 30 mil litros de líquidos y alrededor de 25 toneladas de materiales sólidos.

El operativo se realizó en el poblado Acatita, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) recibiera información sobre posibles actividades ilícitas dentro de una propiedad de la zona.

De acuerdo con la dependencia federal, un elemento de la Guardia Nacional fue alertado por un ciudadano sobre la existencia del inmueble, por lo que el caso fue turnado al Ministerio Público de la Federación.

Tras reunir los datos necesarios, la autoridad solicitó y obtuvo de un juez una orden de cateo para ingresar a la propiedad e inspeccionar el lugar.

FGR

Hallan tambos, bidones y costales con sustancias químicas

Durante la diligencia, elementos de la Policía Federal Ministerial localizaron 30 mil 119 litros de distintas sustancias líquidas, las cuales se encontraban distribuidas en tambos y bidones.

Además, fueron asegurados 25 mil 525 kilogramos de sustancias sólidas con diferentes características, entre ellas materiales granulados, en escamas y en hojuelas.

Estos productos estaban almacenados en costales, cajas de cartón y recipientes de diferentes tamaños dentro del inmueble.

Según la denuncia que dio origen a la investigación, las sustancias podrían ser utilizadas como precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. Sin embargo, será mediante los análisis periciales correspondientes como se determinará su composición exacta y el posible uso que tendrían.

La inspección fue realizada por agentes de la Policía Federal Ministerial, mientras que integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un operativo de seguridad en los alrededores de la propiedad.

Hasta el momento, la FGR no informó sobre personas detenidas durante el cateo ni detalló si dentro del lugar fueron encontrados laboratorios, maquinaria o droga ya procesada.

Todo lo asegurado quedó bajo resguardo de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Durango, instancia que continuará con las investigaciones para determinar quiénes operaban el inmueble y establecer el origen y destino de las sustancias químicas localizadas.