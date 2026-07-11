Aseguran taller clandestino para fabricar explosivos en San Dimas

Un inmueble presuntamente utilizado para la elaboración de artefactos explosivos improvisados fue asegurado por autoridades federales durante un operativo realizado en el municipio de San Dimas, donde además fueron localizados decenas de explosivos, sustancias y materiales empleados para su fabricación.

La acción se llevó a cabo el pasado 9 de julio en la colonia Las Palmas, como parte de una Orden Técnica de Investigación cumplimentada por la Fiscalía General de la República, con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron el inmueble, así como 39 artefactos explosivos improvisados y 26 artefactos de plástico simulados, además de una importante cantidad de materiales utilizados en su elaboración.

Entre lo decomisado también se encuentran 2 mil 671 estructuras, piezas y componentes metálicos, 25 cubetas de plástico con sustancias en polvo y material explosivo, así como 103 recipientes contenedores y diversos embalajes.

Asimismo, en el lugar fueron localizadas herramientas, equipo de trabajo y distintos accesorios que presuntamente eran utilizados en el proceso de fabricación de los artefactos explosivos.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de Durango, donde se desarrollarán las investigaciones correspondientes y los peritajes para determinar el origen y destino del material.

Las autoridades militares señalaron que este operativo forma parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y reiteraron que las diligencias se realizaron con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, con el propósito de fortalecer la seguridad en la entidad.