Aseguran taller donde blindaban vehículos de manera artesanal en Durango

Un inmueble presuntamente utilizado para acondicionar vehículos con blindaje artesanal fue asegurado durante un operativo realizado por fuerzas federales en la colonia Las Palmas, en la ciudad de Durango.

La intervención se llevó a cabo el pasado 9 de julio y contó con la participación de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de la República (FGR), encargado de ejecutar una orden técnica de investigación.

Durante la revisión del lugar, las autoridades localizaron cinco vehículos, tres de ellos con modificaciones de blindaje, así como materiales y equipo utilizados para reforzar carrocerías, cristales y neumáticos.

Hallan cristales y estructuras balísticas

Entre los objetos asegurados se encuentran 31 cristales balísticos, tres estructuras metálicas con revestimiento de protección, ocho aros balísticos para neumáticos y 13 placas metálicas.

También fueron encontrados diversos accesorios, herramientas y equipo de trabajo presuntamente empleados para modificar las unidades.

Las autoridades federales aseguraron además un arma larga, dos tubos cañón y 914 cartuchos de diferentes características.

De acuerdo con la información oficial, el inmueble operaba como un taller para el acondicionamiento de vehículos blindados de manera artesanal.

Defensa

FGR continuará con las investigaciones

El inmueble, los vehículos, el armamento, las municiones y el resto de los objetos localizados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Durango.

Será esta autoridad la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar el origen de las unidades, el uso que tendrían las modificaciones y la posible responsabilidad de las personas relacionadas con el inmueble.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante el operativo.

El aseguramiento forma parte de los despliegues que fuerzas federales mantienen en distintos puntos del estado de Durango para detectar inmuebles, vehículos y equipo posiblemente relacionados con actividades delictivas.