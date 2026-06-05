Aseguran vehículo y armas

Una camioneta sospechosa desató toda una movilización de corporaciones federales y locales, que derivaron en la detención de una persona, el aseguramiento del vehículo, armas y radios.

El hecho se derivó de una persecución iniciada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, que le marcaron el alto a una camioneta línea RAM, color azul, doble cabina, con vidrios polarizados, cuyo conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga por calle Nazas hasta meterse al estacionamiento del centro comercial ubicado en el cruce con el bulevar Enrique Carrola Antuna.

Fue ahí donde los elementos castrenses lo alcanzaron. Algunos videos difundidos en redes sociales exhibieron que hubo disparos, a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal pretendió negarlo.