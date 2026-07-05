Asesinados, desde el año 2000, 178 periodistas

EL UNIVERSAL

Desde el año 2000 a la fecha, suman 178 periodistas y comunicadores asesinados en México, de acuerdo con datos compartidos por Artículo 19, organización en defensa del derecho a la libertad de expresión. El más reciente caso reportado es el de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez a quien privaron de su libertad en su propia casa y hallaron sin vida más de un mes después de su desaparición.

De acuerdo con la ONG defensora del acceso a la información, la entidad más letal es Veracruz, con 34 víctimas, seguida de Guerrero con 19 y Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas con 15 casos, respectivamente.

En los 26 últimos años fueron asesinados 165 hombres y 13 mujeres dedicados a la labor informativa, que representa un 93% en el caso de los hombres y un 7% en el caso de las mujeres.