Asesinan a comandante de la Policía Estatal de Sinaloa en ataque armado en Culiacán

Durante el mediodía de este domingo 31 de mayo, medios locales de Sinaloa informaron que durante un ataque armado en Culiacán, el comandante de la Policía Estatal, Juan Pedro Arámburo García, fue asesinado.

Según la información compartida, los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida México 68 y la calle 21 de Marzo, al sur de la capital sinaloense. Ahí el servidor público viajaba a bordo de su automóvil Nissan Versa blanco y varios sujetos armados lo interceptaron y abrieron fuego contra él desde otro vehículo en movimiento.

Arámburo García apenas había concluido su jornada laboral y se dirigía a casa para iniciar su día de descanso, de acuerdo a los medios locales.

Tras el ataque, corporaciones de seguridad se movilizaron a la zona para atender la situación. La escena fue resguardada, mientras personal del Ministerio Público recabó las pruebas correspondientes para abrir la carpeta de investigación.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no han informado si hay personas detenidas y tampoco la línea de investigación oficial por el asesinato de Juan Pedro.

El asesinato ocurre en medio del reporte de una riña al interior del penal de Culiacán , la cual ha dejado al menos seis muertos.

¿Quién es Juan Pedro Arámburo García?

De acuerdo a medios periodísticos, Arámburo García formó parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, esto antes de tomar el puesto como comandante dentro de la corporación.

También, en su trayectoria destaca haber sido escolta de Juan Francisco Villegas López , exdirector de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa y quien actualmente es director de la policía municipal de Mazatlán.

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