Asesinan a dos agentes de la SSPC durante operativo en Veracruz; una más resultó herida

Dos agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) perdieron la vida y una más resultó lesionada luego de ser atacados a balazos mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Omealca, Veracruz.

Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes 4 de septiembre, cuando los elementos se encontraban realizando un operativo en esta zona de la región montañosa central del estado y fueron sorprendidos por integrantes de la delincuencia organizada.

El ataque provocó una movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, luego de que habitantes de comunidades cercanas reportaran enfrentamientos armados en la zona.

La información fue confirmada este sábado por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, quien señaló que los elementos federales fueron atacados mientras cumplían con sus labores de investigación.

Una agente resultó herida

A través de una publicación en su cuenta de X, García Harfuch informó que dos de los agentes perdieron la vida, mientras que una compañera resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica.

“Mientras Agentes Federales de @SSPCMexico realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada. Lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó lesionada; recibe atención médica y cuenta con todo nuestro respaldo”, señaló.

El funcionario expresó sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos y reconoció el trabajo que desempeñaban como parte de las labores de seguridad e investigación.

“Reconocemos su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía”, publicó.

Tras la agresión, las autoridades pusieron en marcha un operativo para tratar de ubicar a quienes participaron en el ataque y llevarlos ante la justicia.

Refuerzan operativo tras el ataque

En las acciones participaron elementos de distintas instituciones federales y estatales, con apoyo de fuerzas castrenses y autoridades de entidades vecinas.

García Harfuch agradeció la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

También reconoció la intervención de autoridades de Oaxaca, debido a la cercanía de la zona donde ocurrieron los hechos con los límites entre ambas entidades.

“Este crimen no quedará impune. Los responsables serán llevados ante la justicia”, advirtió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La presencia de las corporaciones se mantuvo durante la noche del viernes y los primeros minutos del sábado, mientras se realizaban acciones para localizar a los responsables del ataque.

Omealca, zona con presencia del crimen organizado

Omealca se encuentra en la región montañosa central de Veracruz, una zona donde en los últimos años se han registrado diversos hechos relacionados con grupos delictivos.

El municipio cuenta con comunidades rurales y caminos que conectan con otras localidades de Veracruz y con zonas cercanas al estado de Oaxaca, lo que ha llevado a las autoridades a mantener operativos de vigilancia en distintos puntos.