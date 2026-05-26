Así estafaron y robaron más de un millón de pesos a adulta mayor; se hicieron pasar por sus amigas

Una serie de llamadas derivaron en la sustracción de una suma fuerte de dinero de una persona de la tercera edad, dejando en evidencia su vulnerabilidad ante esquemas de extorsión debido al desconocimiento tecnológico que presenta este sector de la población. No obstante, eso deja una duda por responder, ¿cómo fue que sucedió?

¿Cómo se operó?

El fraude en cuestión fue llevado a cabo el día 09 de septiembre de 2024; durante esta fecha, se presume que la víctima recibió una llamada telefónica de una mujer que se hizo pasar por una amiga cercana, la cual mencionaba encontrarse en un problema.

Dicha persona alegaba que necesitaba recibir una cantidad de dinero de carácter urgente para cubrir supuestos impuestos aduanales respecto a paquetes que deseaba trasladar; luego de dicha interacción se comunicaron otros dos hombres, quienes presumían ser agentes de aduana, advirtiéndole a la persona mayor que su 'amiga' enfrentaría graves consecuencias legales de no hacer los pagos correspondientes.

Ante la presión psicológica, la adulta mayor se vio obligada a realizar múltiples transferencias electrónicas y depósitos bancarios a cuentas proporcionadas durante la interacción, las cuales en conjunto sumaron una cifra mayor al millón de pesos mexicanos. Más tarde, la víctima logró entablar comunicación con su verdadera amiga, quien le negó por completo haber sufrido de dicha situación ; ante el descubrimiento de la estafa telefónica, la afectada presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

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¿Quiénes son las responsables?

Gracias al reporte presentado, las autoridades correspondientes de la Fiscalía General en colaboración con la Policía de Investigación (PDI), lograron dar inicio a la investigación y localizar a los responsables de la extorsión, a partir de los movimientos bancarios y registros telefónicos que proporcionó la siniestrada.

Como resultado de los esfuerzos en conjunto, identificaron a Ingrid 'N', una de las posibles implicadas en el crimen quien fue detenida el día 16 de diciembre de 2025 en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Más tarde, otra de las involucradas de nombre Wendy 'N' fue aprisionada el día 19 de mayo de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Luego de demostrarse evidencia sólida en contra de ambas imputadas durante una audiencia celebrada el día 20 de mayo, el juez a cargo dictaminó vincularlas a proceso por delito de fraude y encarcelarlas de forma preventiva mientras continúan investigaciones complementarias que tomarán lugar los próximos dos meses.