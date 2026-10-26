Así fue detenido el hombre que golpeó a enfermera en el Hospital 1 del IMSS en Durango | VIDEO

Este pasado domingo por la noche, una enfermera del Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango, fue agredida por un familiar de un paciente, quien presuntamente reaccionó de manera violenta luego de acudir a la institución médica. Luego de los hechos, fue compartido un video que captó el momento en que el el hombre fue detenido.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del 25 de octubre y requirió la intervención del personal de seguridad del hospital, así como el aviso de las autoridades para que tomaran conocimiento de lo sucedido.

¿Qué fue lo que pasó?

La situación se habría presentado después de que personal de Trabajo Social intentara comunicarse con los familiares de un paciente que permanecía sin acompañamiento en las instalaciones médicas.

Cuando uno de ellos llegó al hospital, presuntamente arremetió a golpes contra una trabajadora de enfermería. Tras la agresión, se solicitó la intervención de las autoridades para dar seguimiento al caso.

Así fue la detención del señalado por la agresión

Los hechos quedaron bajo conocimiento de las autoridades correspondientes y, posteriormente, se llevó a cabo la detención del hombre señalado por golpear a la enfermera.

En un video que fue compartido con El Siglo de Durango, se puede observar al hombre forcejeando con agentes de seguridad afuera de las instalaciones del nosocomio.

“Nada más dime dónde voy a estar”, comenta el hombre, mientras continúa forcejeando contra los elementos.

Otro hombre, al parecer trabajador del hospital, se acerca y le recuerda la agresión que momentos antes había tenido contra la enfermera, mientras el acusado niega los hechos y continúa tratando de evitar ser arrestado.

Finalmente, entre tres agentes de seguridad el hombre es detenido y esposado, para luego ser llevado a la patrulla que ya lo esperaba.

Hasta el momento, queda pendiente conocer más detalles sobre la situación jurídica del presunto agresor y las posibles consecuencias por lo ocurrido dentro del nosocomio.