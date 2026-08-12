Así fue el accidente en rampa de frendo que dejó un trailero muerto en la Durango-Mazatlán | VIDEO

Durante la tarde del martes 11 de agosto se reportó un aparatoso accidente en la supercarretera Durango-Mazatlán, específicamente en la rampa de frenado que se encuentra a la altura del kilómetro 23.

Los hechos fueron reportados cerca de las 18:15 horas , manifestando que un tráiler cargado con madera había utilizado esta zona pero no funcionó y salió proyectado, para después caer a un barranco.

De inmediato los cuerpos de emergencia y rescate se movilizaron a la zona para comenzar con las maniobras, localizando al conductor y su acompañante, sin embargo, el primero perdió la vida tras quedar prensado entre los fierros, y el segundo resultó lesionado.

El trailero fue identificado como Alex Amador García, de 23 años de edad , y su cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Mientras que el lesionado, de nombre Óscar Rodríguez Valles de 31 años, fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General 450, en la ciudad de Durango.

Tras el hecho, en redes sociales ha circulado un video de momento exacto en que ocurrió este accidente.

Así fue el percance donde murió un joven trailero

El clip compartido es de la cámara de seguridad de otro tráiler que viajaba por la misma zona, en él se muestra el momento exacto donde la unidad que conducía Alex tomó la rampa de frenado.

Pese a que parecía lograr frenarse, el vehículo se descontroló y siguió el trayecto, para segundos después caer hacia el fondo del barranco.

Una densa columna de humo se generó luego de que se fue al vacío y de inmediato algunos conductores que pasaban por el lugar se detuvieron para llamar a emergencias.

En otro video, un automovilista que trambién transitaba por esa carretera habla sobre la unidad, asegurando que va demasiado rápido pero sin frenos.

"Lleva las intermitentes prendidas y huele mucho a balatas. Mira se subió a la rampa", agrega.

Quien lo acompaña menciona "ojalá que no se vaya" haciendo referencia a caerse al barranco, sin embargo, segundos después ambos observan el momento en que el tráiler abandonó la carretera y cayó.

"Se fue, sí se fue" , dice mientras se acerca a la altura de donde quedó la unidad deshecha.

Otros antecedentes

Este no es el único caso sobre la falla de las rampas de frenado, pues en accidentes anteriores también se ha mencionado su poca funcionalidad a la hora de utilizarlas.

Algunos artículos relacionados aseguran que esto ocurre cuando la infraestrucutra no logra detener el vehículo sin frenos y generalmente se debe a que no ha recibido mantenimiento, compactación o saturación del lecho de grava.

Esto provaca que la unidad derrape, la atraviese o en su defecto caiga por un desnivel, lo que ocurrió en este siniestro.