Identifican a trailero fallecido en accidente en la rampa de frenado de la Durango-Mazatlán

La rampa de frenado de la Súper Carretera Durango-Mazatlán, antes de su llegada a la caseta Garabitos volvió a fallar y esta vez cobró la vida del conductor de un tráiler.

El joven operador perdió la vida y su acompañante resultó con lesiones de consideración luego de que la unidad cargada con madera en el que viajaban salió proyectado de una rampa de frenado y cayó a un barranco en la supercarretera Durango-Mazatlán.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 18:15 horas del martes 11 de agosto, a la altura del kilómetro 23, en las inmediaciones de la rampa de frenado, cuando la pesada unidad circulaba con dirección a la ciudad de Durango.

La víctima mortal fue identificada como Axel Amador García, de 23 años de edad y originario de Vicente Guerrero, Durango, quien conducía un tráiler de la marca Freightliner, línea Columbia, de color blanco, en el que transportaba una carga de madera.

De acuerdo con los primeros datos recabados sobre el accidente, él y su acompañante habían salido de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, y tenían como destino el estado de Aguascalientes. Al aproximarse a la rampa, el conductor se habría percatado de que los frenos de la unidad dejaron de responder.

Ante la emergencia, el joven decidió ingresar a la rampa de frenado; sin embargo, el tráiler continuó su trayectoria y terminó proyectándose hacia el barranco , hasta quedar aproximadamente 30 metros por debajo del nivel de la carretera, junto con parte de la madera que transportaba.

En el lugar fue localizado Axel ya sin signos vitales, mientras que su acompañante, identificado como Óscar Rodríguez Valles, de 31 años, quedó lesionado. Las labores para llegar hasta las víctimas y realizar su extracción requirieron la intervención de los cuerpos de emergencia debido a las condiciones del terreno.

Óscar, quien viajaba como copiloto, fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, donde fue diagnosticado como politraumatizado, además de presentar fractura de tibia y peroné de la extremidad izquierda.

Personal encargado de la investigación realizó las diligencias correspondientes en el sitio y posteriormente el cuerpo de Axel fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia. La causa precisa de su fallecimiento quedó pendiente de determinar mediante los estudios forenses.