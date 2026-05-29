Así fue el pleito entre legisladores en el Senado, por playeras a favor de Rocha Moya | VIDEO

Asociados del Partido Acción Nacional (PAN) se presentaron en la tribuna con playeras con el texto “Yo con Maru”, para demostrar su apoyo con el actual gobierno de Chihuahua. Pero eso no fue todo, también subieron con playeras decoradas para los miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con un mensaje que no fue de su agrado. ¿Qué fue lo que estaba inscrito en dichas prendas?

Prendas con leyendas

Durante una sesión del día 28 de mayo de 2026, Ricardo Anaya subió a la tribuna con otros miembros del partido azul portando una playera con la leyenda “Yo con Maru”.

En su discurso, Anaya anunció que apoyaba a la actual dirigente de Chihuahua, Maru Campos, y, mientras presumió ser parte de un gobierno que se centra en combatir y acabar con el narcotráfico, pidió a los senadores de Morena que se pusieran las playeras dirigidas para ellos, las cuales se podían ver a su lado derecho, colgadas en un perchero.

Estas ropas presentaban un mensaje que no gustaría del todo a sus opositores, ya que en el torso se encontraba el texto “Yo con Rocha”, junto a una pequeña leyenda en la parte superior izquierda que indicaba “Narcomorena” .

«Aquí la pregunta es: Si las compañeras y los compañeros de Morena también se quieren poner la playera de “Yo con Rocha”», dijo Ricardo Anaya, con tono humorístico.

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Reacción de Morena

Cuando Anaya preguntó si alguien quería portar la playera, la reacción del partido guinda no se hizo esperar.

Los senadores de inmediato respondieron con un rotundo no, ya que parecían conocer sus intenciones y de lo que se les trataba de acusar de forma sutil.

Fue gracias a esto que Gerardo Fernández Noroña solicitó una moción de orden, en la que expresó que el tema traído a la mesa tenía poco o nada que ver con la reforma constitucional que se estaba discutiendo, además de dejar en claro su disgusto por las acusaciones mantenidas por el PAN.

En respuesta, compañeros del grupo opositor corearon al unísono: «¡Que se la ponga!, ¡que se la ponga!»

Momentos después de esta escena, Luis Hernando Melgar, político del Partido Verde, tomó una playera y fue a entregársela a Noroña, quien rápidamente se la lanzó de vuelta con indignación.