Así fue la captura de 'El Chapo' en 2016 en Sinaloa: un operativo, una alcantarilla y un hotel

Han pasado 10 años y siete meses desde que se anunció que uno de los narcotraficantes mexicanos más buscados había sido detenido en Sinaloa, luego de un intenso operativo por parte de fuerzas federales.

Su nombre apareció en todas las portadas de los medios locales , nacionales e internacionales "Cayó 'El Chapo' Guzmán", lo que respresentaba un momento importante en el sexenio de ese entonces.

Entre su extradición meses después de ser detenido, las audiencias para su caso y que hoy ya tiene una cadena perpetua en Estados Unidos, este lunes tres videos de aquel 2016 fueron revelados, trayendo a Joaquín Guzmán Loera de nuevo al ojo público.

Los clips muestran a "El Chapo" doblegado por la situación, con las manos esposadas y la mirada hacia abajo, respondiendo un par de preguntas que las personas que grababa le hacían.

Sin embargo, tras esta difunsión, han surgido algunas dudas sobre lo que ocurrió aquel 8 de enero de 2016; esta es la cronología.

Joaquín Guzmán Loera es trasladado a la Ciudad de México. / Foto: Redes Sociales

Así fue la captura de "El Chapo" en 2016

Aquel día de enero parecía que la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, estaba en plena calma, sin embargo, un equipo de elementos federales de la Marina y otras corporaciones se movilizaban cerca de las 04:00 horas por un domicilio del fraccionamiento Las Palmas.

En ese lugar habían ubicado a Joaquín Guzmán Loera y comenzaría con la "Operación Cisne Negro", sin embargo, el entonces líder del Cártel de Sinaloa escapó momentáneamente por el sistema de dranje pluvial, acompañado de uno de sus colaboradores, Orso Iván Gastelum "El Cholo Iván".

Ambos lograron salir por una alcantarilla, en ropa interior, y robaron dos automóviles de la zona para luego emprendeer camiono y evitar la denteción de "El Chapo".

No obstante, minutos después en una carretera fueron ubicados por agentes de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, luego de que recibieran el reporte de una conductora a quien robaron su vehículo.

Según la información de Mauleón, solicitaron "ayuda" a los policías para ser liberados , pero no ocurrió y los trasladarían a una habitación de hotel a la espera de refuerzos.

"El Chapo" y "El Cholo Iván" detenidos por policías federales. / Foto: Redes Sociales.

Al lugar arribaron fuerzas federales, en donde fue detenido y trasladado hacia la aeronave que lo llevaría hacia la Ciudad de México y ponerlo a disposición de las autoridades federales.

Para las 10:19 horas, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmaba en Twitter la captura de Guzmán Loera.

"Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido" , escribió en la red social.

Horas después el narcontraficante fue presentado ante la prensa, quedando inmortalizado el momento de este arresto.