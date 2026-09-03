Así fue la sorpresiva visita de Yolanda Andrade a la televisión tras anunciar que le queda poco tiempo de vida

La conductora reapareció después de varios meses de ausencia en el programa, cuya historia junto a Montserrat Oliver suma más de 25 años.

El show inició con el nombre de "Hijas de la Madre Tierra"; más tarde evolucionó a "MoJoe" hasta convertirse en "Monste & Joe". La mancuerna televisiva suma más de 25 años al aire; el programa se vio severamente interrumpido cuando se anunció la enfermedad que padece Yolanda Andrade, una de las conductoras.

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Reencuentro de Yolanda Andrade con su programa "Montse & Joe"

Hace algunos días, mientras se grababan capítulos del programa, en el foro sonó el timbre; sin que nadie se lo esperara, apareció Yolanda Andrade, quien fue llevada por dos personas hasta la sala del foro, donde se encontraban Montserrat Oliver, Roxana Castellanos, Michelle Vieth y Arath de la Torre.

Entre abrazos y palabras dirigidas a sus compañeros, el reencuentro se tornó emotivo. Pese a sus dificultades para moverse, Yolanda conservó el particular sentido del humor que la caracteriza.

¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade?

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa y neuromuscular progresiva que provoca la muerte de las neuronas motoras, encargadas de controlar los músculos voluntarios.

Yolanda también padece neuralgia del trigémino, un trastorno crónico muy doloroso que afecta al nervio encargado de transmitir las sensaciones del rostro al cerebro.

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Regreso al foro de "Montse & Joe"

Durante estos meses se ha comunicado con sus seguidores mediante videos publicados en redes sociales; recientemente realizó una transmisión en vivo junto a Thalía.

Actualmente, la actriz mexicana Yolanda Andrade tiene 54 años; aunque es consciente de que las enfermedades que tiene son incurables, se muestra optimista al público, esto a pesar de que dijo públicamente que su médico le ha dicho que le queda un año y medio de vida. Reconoció abiertamente que en un momento "le dio mucho vuelo a la hilacha".