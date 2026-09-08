Así luce Felipe Cabrera Sarabia, quien fue liberado en EU y sería deportado a México | FOTO

Al inicio de esta semana comenzó a trascender en medios nacionales la liberación de Felipe Cabrera Sarabia, alias "El Inge", en Estados Unidos, luego de cumplir seis años en una prisión de ese país por delitos de narcotráfico.

Pese a que se pensó que podría ser solo un rumor, al consultar la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, se encontró que Cabrera Sarabia, con el número de registro 550026-424, ya no está bajo custodia de las autoridades penitenciaras desde el pasado 4 de septiembre de 2026.

Según la información que trasciende, esta persona se encuentra en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, pero se espera que sea entregado a México tras ser deportado, sin que se especifique más sobre su proceso en este país.

Tras darse a conocer esta noticia, una fotografía de Cabrera Sarabia ha comenzado a circular en redes sociales , asegurando que así luce tras permanecer varios años en prisión.

El paso de Cabrera Sarabia por EU

"El Inge", de 56 años y originario de Durango, fue detenido en 2011 en Culiacán, Sinaloa y luego de nueve años en prisiones de México, en 2020 fue extraditado a Estados Unidos.

Una vez ingresado a la prisión de Lompoc, California, comenzó su proceso judicial, en donde se le informó que era acusado por tráfico de heroína en ese país.

Sin embargo, su sentencia no llegó hasta tres años después, cuando la jueza Sharon Johnson Coleman le dio una pena de 19 años de prisión.

De acuerdo a la información de Milenio, Cabrera Sarabia se habría convertido en testigo cooperante en casos de narcotráfico en México.

No obstante, a tres años de su sentencia, el duranguense fue liberado por buena conducta.

Felipe Cabrera Sarabia detenido en Sinaloa en 2011 / Foto: Redes Sociales

Así luce "El Inge" tras 15 años en prisión

La información sobre su liberación no solo ha puesto sobre la mesa su paso por el narcotráfico en México, sino también cómo luciría actualmente luego de 15 años en prisión; nueve en territorio mexicano y seis en Estados Unidos.

En redes sociales ha comenzado a circular una fotografía de cómo luce, en donde se observa que porta un uniforme color café con el número 4588 y tiene una expresión seria.

Sin embargo, no hay certeza de que esta foto corresponda a antes de ser liberado de prisión, ya que porta un cubrebocas en color azul que podría ser al momento de la pandemia por Covid-19, pues es de recordar que su extradición ocurrió durante ese año.