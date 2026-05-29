Así luce Christian Nodal tras cubrirse antiguos diseños con un tatuaje 'blackout'

Recientemente, en el transcurso de sus conciertos se pudo observar al intérprete de música regional mexicana con un nuevo tatuaje, sin embargo, este parece ser bastante distinto a los demás que porta desde hace años, desatando la curiosidad entre sus fanáticos ante este cambio que no pasó por desapercibido.

¿Quién fue el responsable?

El responsable de haber realizado el blackout es el tatuador de oriundo del estado de Zacatecas, Javier Hernández, el cual Christian Nodal, en compañía de su actual pareja, Ángela Aguilar ya habían entablado una relación profesional previa a principios del año 2026, cuando ambos acudieron a su local para realizarse un tatuaje en las manos. Esto lo reveló el tatuador durante una dinámica de preguntas y respuestas que dio lugar en su cuenta de Instagram, en donde compartió ciertos detalles del proceso.

En este misma serie de interacciones revela que le tomó un total de 3 días en completar el pedido del cantante, comentando que en un principio se encontraba nervioso por trabajar con un artista reconocido dentro de la industria musical; a pesar de ello, aseguró que el ambiente cambió rápidamente y todo fluyó naturalmente, agradeciendo también a Ángela por crear un entorno seguro y cómodo para él.

'Lo tatuamos tres días a mi carnal...al principio estaba un poco nervioso, porque no sabía exactamente cómo sería el ambiente o cómo debía comportarme al trabajar con artistas de este nivel...tanto Ángela como él me hicieron sentir muy cómodo. Son personas sencillas, amables y muy respetuosas, lo que hizo que la experiencia fuera todavía mejor' expresó el tatuador.

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¿Cómo luce el tatuaje?

Este nuevo aspecto en su persona fue visible durante sus más recientes conciertos con cede en las entidades federativas de Chihuahua y Guadalajara, apareciendo sobre el escenario frente a miles de espectadores con un tatuaje completamente en negro que cubría los diseños que presentaba en gran parte de la zona de su brazo izquierdo.

(Foto de Christian Nodal donde se aprecia el nuevo tatuaje que cubre gran parte de su brazo. Fuente: redes sociales)

Mediante la técnica blackout (que consiste en rellenar zonas de la piel en tinta negra), es que el intérprete de regional mexicano ocultó varios diseños, de los cuales, no ha presentado al público un motivo en específico para tal procedimiento. Se especula que estos tatuajes tenían ciertas relaciones con sus etapas amorosas pasadas, entre ellas las que vivió con Belinda y Cazzu.

Por otro lado, se sabe que entre los diseños que terminó borrando se encontraba una carta de Póker en llamas con un corazón dentro del mismo, un girasol, un águila y finalmente un toro que tenía extensión hasta su hombro izquierdo. Dejando únicamente al descubierto un personaje relacionado con la Danza del Venado y un mandala con letras y frases inscritas en su mano y dedos.