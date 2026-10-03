Así lucen algunos ríos de Durango tras las fuertes lluvias registradas en el estado | VIDEOS

En las últimas horas, varias zonas del estado de Durango han registrado lluvias de consideración que han ocasionado que el nivel de algunos de los ríos se eleve. A través de redes sociales han comenzado a circular diversos videos que muestran la cantidad de agua que se ha acumulado en algunos ríos y presas, por lo que incluso autoridades de Protección Civil han emitido algunas alertas y recomendaciones.

Tal como se había previsto e informado desde hace unas horas, entre el viernes y el sábado algunas zonas del estado de Durango tenían previstas fuertes lluvias que podrían causar un incremento en los niveles de los ríos y arroyos.

Una de las zonas que se vio afectada por un incremento considerable en el nivel del agua fue el río Santiago Bayacora, pues en redes sociales comenzaron a circular videos captados cerca de la presa con el mismo nombre.

En el material se puede observar una importante crecida en el río, y cómo el cauce llega incluso a cubrir algunos árboles en la zona.

Además, tal como El Siglo de Durango dio a conocer esta mañana, en la misma zona un autobús de transporte de personal quedó atrapado al intentar cruzar la corriente, por lo que tuvo que ser auxiliado por elementos del Cuerpo de Bomberos.

Otra de las zonas que registró un considerable incremento en el nivel de agua fue el río Tunal, pues Protección Civil había indicado que, debido a las fuertes lluvias registradas en la zona, la presa Guadalupe Victoria incrementó el desfogue preventivo, lo que causó un aumento en el volumen de agua.

A través de videos enviados a El Siglo de Durango y captados desde la Presa Tunal II, se pudieron observar los efectos que tuvieron las recientes lluvias sobre el nivel del agua.