Así murió ciclista a un lado de un puesto de carnitas en Durango; aún no ha sido identificado

Un hombre de entre 50 y 60 años de edad perdió la vida al mediodía de este domingo en plena vía pública, a un costado de un puesto de carnitas ubicado en el fraccionamiento La Coruña, en la ciudad de Durango.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 cerca de las 12:00 horas, donde se alertaba sobre una persona inconsciente que aparentemente se estaba ahogando sobre la avenida Las Arboledas, esquina con calle Del Canal. Testigos indicaron que el hombre había llegado en bicicleta y se encontraba en estado de ebriedad.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones, así como paramédicos del SEEM, quienes confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Durango realizaba las diligencias correspondientes.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hoy occiso había permanecido desde temprana hora cerca del negocio de carnitas. El propietario del puesto relató a las autoridades que el hombre despertó después de permanecer dormido y comenzó a comportarse de manera agresiva con algunos clientes.

El comerciante señaló que en repetidas ocasiones le pidió que se retirara del lugar; sin embargo, el sujeto se negó. Posteriormente le solicitó un vaso con agua y un pedazo de carnitas, por lo que decidió entregárselos con la intención de que se marchara, advirtiéndole que no se los comiera por el estado en el que se encontraba, razón por la cual guardó la comida en una mochila que llevaba.

Momentos después, el hombre comenzó a expulsar espuma por la boca y la nariz, por lo que algunas personas que se encontraban en el sitio solicitaron apoyo al número de emergencias, mientras intentaban auxiliarlo en lo que llegaban los paramédicos.

Las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia. Entre sus pertenencias y en el área fue localizada una botella de aguardiente de la marca Peñaverde. El fallecido vestía playera amarilla con azul, sudadera gris, pantalón negro y botas de trabajo negras.

Como seña particular, el hombre tenía un tatuaje con el nombre “Rogelia” en el hombro derecho, así como las letras “A” y “E” en el brazo izquierdo. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y permanece en calidad de no identificado.