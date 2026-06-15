Así se burló Noroña de las sanciones de EU y presume su exclusiva ‘visa dorada’

Volvió el ojo de huracán luego de burlarse de la visa dorada de Estados Unidos; así bromeó el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña.

Luego de mostrar en redes sociales una supuesta "visa dorada" que en realidad era una tarjeta de crédito bancaria asociada a la marca VISA, esto surgió ante las críticas de opositores que han cuestionado su acceso a los Estados Unidos.

Broma sobre su visa estadounidense

En una transmisión en vivo, Fernández Noroña bromeó sobre el tema de la visa para su acceso a Estados Unidos, asegurando que sí contaba con una "visa dorada".

El senador en ocasiones anteriores ha mencionado que la visa dorada no es un "certificado de buena conducta", minimizando la relevancia que tiene.

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Noroña muestra una tarjeta diferente

En el en vivo, el senador mostró una tarjeta emitida por una institución bancaria y respaldada por la red VISA, imagen que generó miles de comentarios en las redes sociales.

La tarjeta que mostró ante la cámara es una tarjeta que solo los clientes de esa institución con altos niveles de ingreso pueden obtener; es por ello que se le llama "visa dorada".

Esta tarjeta cuenta con una comisión anual y diversos beneficios asociados a compras, protección de equipaje, garantías extendidas y programas de recompensa; entre sus ventajas podemos encontrar:

Acumulación de puntos por compras. CVV dinámico para mayor seguridad. Disposición de efectivo. Tarjetas adicionales. Protección de compras y equipaje. Garantía extendida respaldada por VISA.

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Visa dorada en Estados Unidos

Estados Unidos cuenta con programas migratorios dirigidos a personas con alta capacidad económica y con perfiles para generar economía en el país; estos esquemas ayudan a obtener la residencia permanente legal tras cumplir una serie de requisitos financieros y administrativos.

Este programa es distinto a las visas de trabajo, turismo e incluso estudios; este tipo de visa dorada requiere de un alto patrimonio, donde los desembolsos son significativos y, dependiendo del esquema, son las cantidades monetarias, que van desde los cientos de miles hasta los millones de dólares, además de tarifas administrativas adicionales.

Las autoridades estadounidenses tienen la autorización de revocar los beneficios migratorios otorgados si se llegan a detectar irregularidades, riesgos de seguridad o incumplimiento de las condiciones establecidas.