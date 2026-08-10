Así se vivió en Colombia el sismo de magnitud 7.4 que dejó derrumbes y decenas de víctimas | VIDEOS

Este lunes 10 de agosto, Colombia despertó con un fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió a gran parte del territorio nacional, dejando devastadores daños en algunas ciudades, así como decenas de muertos y desaparecidos. Tras el terremoto, a través de redes sociales se han comenzado a compartir diversos videos que muestran el impacto que ha tenido el movimiento telúrico.

Durante las primeras horas de este lunes, a las 7:34 horas (tiempo local), comenzó a sentirse el sismo en Colombia, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en la zona del occidente del país.

Aunque en un inicio se informó sobre una magnitud de 6.7, más tarde este valor fue elevado a 7.4, catalogado como un sismo mayor con posibilidad de causar daños serios.

Los daños del terremoto

Luego de unos minutos del registro del sismo, a través de redes sociales fueron compartido múltiples videos que captaron el momento exacto en que el sismo comenzó a sacudir a Colombia, y cómo en cuestión de segundos varios edificios comenzaron a presentar daños e incluso derrumbarse por completo.

A través de algunos videos que fueron compartidos principalmente en la plataforma de X, se logra observar la desesperación de las personas que quedaron en medio del terremoto, quienes incluso no logran mantenerse de pie por su cuenta y tienen que recurrir a detenerse entre ellos.

En uno de los videos más impactantes compartidos en X, y captado en Manizales, se logra ver cómo un edificio, aparentemente residencial, comienza a moverse de un lado a otro hasta despegarse del inmueble que tiene a su costado, y en cuestión de segundos este termina por derrumbarse completamente, cayendo sobre una estructura más pequeña.

Otro de los videos que han impactado en redes sociales fue captado por una cámara de vigilancia en una zona donde se logran ver lo que parecen ser unos locales comerciales, donde se encuentran varias personas al momento en que comienza la actividad sísmica.

En el material se logra observar a varias personas que salen a las calles, mientras se escucha fuerte estruendo causado por el movimiento telúrico.

Sin embargo, uno de los daños más compartidos en redes sociales fue el colapso de la Catedral Basílica Metropolitana en Manizales, pues una de sus torres terminó por ladearse completamente, y algunas grietas se formaron en la iglesia.

Los videos de los daños que ha causado el sismo son múltiples, pues decenas de videos muestran el colapso completo de edificios residenciales, además del pánico que se vivió en el país sudamericano.

Sin embargo, más allá del impacto de los videos del colapso de edificios, también se compartieron impactantes imágenes mostrando pilas de escombros, donde podría haber personas atrapadas.

A pocas horas de que se registró el sismo, también se han comenzado a publicar diversos videos mostrando labores de rescate en las zonas más afectadas, como Pereira, Manizales, Cali y Chocó.

Al menos 78 fallecidos

A varias horas del sismo, la cifra de personas que perdieron la vida durante el terremoto ha ascendido a 78; sin embargo, esta cantidad se actualiza constantemente, por lo que no se descarta que el número de fallecidos se incremente en las próximas horas.

Además, autoridades dieron a conocer que varias decenas de personas estarían desaparecidas.