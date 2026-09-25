Durango

SALUD

Asociación de Autos Antiguos y de Colección de Durango se suma a evento mundial por la salud del hombre

La meta principal es romper estigmas alrededor de los padecimientos que afectan a los hombre.

Asociación de Autos Antiguos y de Colección de Durango se suma a evento mundial por la salud del hombre

Asociación de Autos Antiguos y de Colección de Durango se suma a evento mundial por la salud del hombre

CLAUDIA BARRIENTOS
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Miembros de la Asociación Estatal de Autos Antiguos y de Colección de Durango anunciaron su participación en un evento altruista de escala global con el objetivo de concientizar sobre la salud física y mental masculina, abordando problemáticas como la prevención del suicidio y el cáncer de próstata.

Fundada hace 13 años, la organización duranguense ha mantenido una filosofía de responsabilidad social organizando eventos con causa. En esta ocasión, sumarán sus vehículos y recursos para respaldar las iniciativas globales The Distinguished Gentleman’s Drive y el movimiento Movember.

En rueda de prensa, integrantes de esta Asociación destacaron que el evento se llevará a cabo de manera simultánea el próximo domingo 27 de septiembre en cerca de 100 países. La meta principal es romper estigmas alrededor de los padecimientos que afectan a los hombres, motivando la comunicación abierta y la realización de chequeos médicos oportunos.

“Como hombres a veces estamos muy desprotegidos a lo mejor por causa de nosotros mismos porque no somos tan abiertos, tan comunicativos de los problemas que tenemos”



Por lo que se hizo un llamado a la sociedad, y a los hombres en particular, a afrontar el problema del suicidio, así como a crear conciencia sobre el cáncer de próstata y las revisiones que deben hacerse. “Muchas veces las familias dicen: mi papá, mi tío se suicidó y no sabemos ni por qué, claro, porque no nos abrimos, no nos comunicamos”.


Por lo que como hombres y como Asociación, se mostraron a favor de apoyar estas causas.


Los organizadores subrayaron que la iniciativa es totalmente altruista y sin fines de lucro, contando con el respaldo de patrocinadores locales para su realización en la entidad. Asimismo, invitaron a la ciudadanía duranguense a sumarse y apoyar esta causa en favor de la salud integral de los hombres.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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