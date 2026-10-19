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Aspirantes independientes a diputación en Durango tendrán hasta esta fecha para registrarse

El organismo también aprobó los topes de gastos de precampañas y los límites de aportaciones a los partidos políticos.

Aspirantes independientes a diputación en Durango tendrán hasta esta fecha para registrarse

Aspirantes independientes a diputación en Durango tendrán hasta esta fecha para registrarse

JUAN M. CÁRDENAS
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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) estableció la fecha límite para que las personas interesadas en competir por una diputación local por la vía independiente presenten su manifestación de intención, como parte de los preparativos para las elecciones de 2027.

El organismo señaló que la fecha límite será el próximo 30 de noviembre, y también aprobó los topes de gastos de precampaña para las diputaciones locales y los límites de aportaciones de militantes, simpatizantes y candidaturas a los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2027, con el propósito de establecer reglas para el financiamiento y la fiscalización electoral.

En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el IEPC informó que mantiene mecanismos de coordinación con otras instituciones para prevenir y atender conductas que obstaculicen el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

En el ámbito administrativo, el Instituto reportó una calificación de 100 por ciento en la evaluación de armonización contable durante los primeros tres trimestres de 2026. Según el organismo, este resultado corresponde al cumplimiento de las disposiciones contables y contribuye a la presentación homogénea de su información financiera y presupuestaria.

Todas estas acciones forman parte de la preparación del proceso electoral local 2026-2027, en el que se renovarán 25 diputaciones locales. El IEPC señaló que continuará con las actividades previstas en el calendario electoral y conforme a la normativa vigente.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: IEPC diputación independiente candidatos diputado independiente Durango fecha, Instituto, diputación, IEPC

               

                
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