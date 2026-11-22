EL SIGLO DE DURANGO

Los asuntos familiares fueron los más frecuentes en los juzgados de primera instancia de Durango, con 11 mil 852 juicios iniciados entre enero y octubre de 2026, equivalentes al 34 por ciento de los 34 mil 510 procedimientos registrados en ese periodo. Les siguieron los casos mercantiles, con nueve mil 329, que representaron el 27 por ciento del total.

De acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial del Estado, la materia civil ocupó el tercer lugar, con seis mil 125 juicios, el 18 por ciento; mientras que en materia penal se iniciaron cuatro mil 856 procedimientos, equivalentes al 14 por ciento. Los asuntos laborales fueron los menos numerosos, con dos mil 348, que representaron el siete por ciento.

En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 34 mil cuatro juicios, el total aumentó en 506 procedimientos, un crecimiento de aproximadamente 1.5 por ciento. Sin embargo, el comportamiento fue distinto entre materias; por ejemplo, los asuntos civiles aumentaron de cuatro mil 98 a seis mil 125, un incremento cercano al 50 por ciento, mientras que los familiares disminuyeron de 13 mil 883 a 11 mil 852, una reducción de 14.6 por ciento.

Los juicios mercantiles tuvieron un incremento moderado, al pasar de nueve mil 223 a nueve mil 329; los penales subieron de cuatro mil 464 a cuatro mil 856, y los laborales prácticamente se mantuvieron sin cambios, al pasar de dos mil 336 a dos mil 348.