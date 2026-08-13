Atacan al Ejército en San Dimas

De manera extraoficial, se reportó un enfrentamiento entre civiles armados y personal militar durante la mañana de este miércoles 12 de agosto, en las inmediaciones de la pista de aterrizaje de Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los hechos se habrían registrado alrededor de las 06:00 horas, cuando un grupo de civiles armados llegó a bordo de varias unidades hasta un campamento donde se encontraban elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los primeros datos señalan que los civiles habrían realizado disparos contra el personal castrense, cuyos integrantes respondieron a la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento armado en aquella zona serrana.

De manera preliminar y sin que exista hasta el momento una cifra confirmada por alguna autoridad, trascendió que habría varios civiles fallecidos como consecuencia del intercambio de disparos.

Asimismo, las primeras versiones señalan que habría elementos federales lesionados; sin embargo, hasta el momento se desconoce cuántos son y la gravedad de las heridas que presentan.

Debido a que se trata de información extraoficial, permanecen pendientes de confirmación tanto las circunstancias en las que comenzó el ataque como el número de personas fallecidas y lesionadas, así como posibles detenciones o aseguramientos derivados del hecho.

Se espera que durante las próximas horas las autoridades federales proporcionen información oficial sobre lo sucedido en Tayoltita y den a conocer el saldo del enfrentamiento y las acciones desplegadas en la zona.

Durante la mañana de este miércoles, se reportó la presencia de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes fueron observados sobre el bulevar Dolores del Río.

La presencia de la mencionada corporación se confirmó luego de que una camioneta de la Marina fue fotografiada mientras circulaba por calles de la capital.

Horas después se observó a más unidades motrices y elementos sobre el bulevar De la Juventud.

De manera extraoficial, trascendió que estas acciones formarían parte de un operativo federal; sin embargo, se desconoce su objetivo ya que las autoridades no han confirmado dicha versión.

[JUSTICIA 7B]