Atacan con machete a joven que llamó a la atención a otros por apedrear un auto en Durango

Un joven resultó con varias lesiones luego de ser atacado con piedras, palos y un machete por un grupo de sujetos, cuando circulaba en su motocicleta por calles de la colonia Ignacio Zaragoza, en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Erick Eduardo Gutiérrez Pastrana, de 27 años , quien aproximadamente a las 20:30 horas del sábado 19 de septiembre salió de su domicilio a bordo de su motocicleta con dirección a una tienda ubicada a unas cuadras.

Según relató a las autoridades, durante el trayecto observó a un grupo de jóvenes, de entre 18 y 20 años aproximadamente, quienes se encontraban lanzando piedras contra un automóvil estacionado. Erick aseguró desconocer la identidad de los involucrados.

Al percatarse de su presencia, los jóvenes presuntamente comenzaron a amenazarlo y fueron tras él hasta darle alcance. En ese momento iniciaron la agresión utilizando palos y piedras, mientras que uno de ellos sacó un machete.

Durante el ataque, Erick recibió varios golpes y heridas, principalmente en la cabeza y en uno de sus brazos. Después de la agresión, los responsables escaparon con rumbo desconocido, mientras que el afectado logró regresar a su domicilio, ubicado en la calle Cumbres de Aculitzingo.

Más tarde se solicitó ayuda al número de emergencias 911 debido a que el joven presentaba abundante sangrado. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de atención prehospitalaria, quienes encontraron una herida de aproximadamente nueve centímetros en la región posterior de la cabeza, además de otra lesión en el antebrazo derecho.

Luego de recibir la primera valoración, se determinó que Erick sería trasladado por sus propios medios para recibir atención médica. Las autoridades recabaron información sobre lo ocurrido para iniciar la búsqueda de los jóvenes señalados y establecer su posible responsabilidad en la agresión.