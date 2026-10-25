Atan y golpean a hombre tras acusarlo de robar cemento en la colonia Gobernadores

Un hombre en situación de calle terminó hospitalizado luego de que presuntamente fuera privado de su libertad de manera momentánea y golpeado por cuatro sujetos, quienes lo acusaron de haberse robado material de construcción, en hechos registrados durante la noche del sábado en la colonia Gobernadores, de la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como Juan Antonio Ávila Ochoa, de 30 años de edad , quien ingresó durante los primeros minutos de este domingo 25 de octubre al Hospital General 450, después de ser localizado inconsciente en la vía pública y auxiliado por técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango.

De acuerdo con la declaración que proporcionó a los agentes investigadores, aproximadamente a las 22:30 horas del sábado caminaba por calles de la colonia Gobernadores, cuando fue interceptado por cuatro hombres, de los cuales únicamente reconoció a uno, identificado con el nombre de Orlando, sin conocer mayores datos sobre su identidad.

Los sujetos comenzaron a reclamarle por el supuesto robo de cemento y, sin darle oportunidad de defenderse, presuntamente lo golpearon en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, lo llevaron por la fuerza hasta una construcción en obra negra, cuya ubicación exacta no pudo precisar.

Una vez dentro del inmueble, los agresores presuntamente lo ataron de pies y manos para continuar golpeándolo. Después de varios minutos lo dejaron en libertad, advirtiéndole que se retirara sin mirar hacia atrás. El afectado consiguió alejarse, pero terminó desplomándose inconsciente sobre la vía pública, donde fue encontrado por personas que solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Tras su ingreso al Hospital General 450, el personal médico le diagnosticó traumatismo craneoencefálico leve y traumatismo cerrado de tórax, por lo que permaneció bajo observación, aunque su estado de salud fue reportado como estable. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos tomaron conocimiento de lo ocurrido para continuar con las indagatorias y tratar de identificar a los presuntos responsables.