Ataque con palos, piedras y machetes deja tres lesionados en Valle de Cristo

Tres hombres ingresaron al Hospital General 450 durante la mañana del sábado tras resultar lesionados en una riña registrada en el fraccionamiento Valle de Cristo, donde presuntamente fueron atacados por un grupo de personas armadas con palos, piedras y machetes.

El reporte fue recibido alrededor de las 07:45 horas por personal de vigilancia del nosocomio, quienes informaron el ingreso de Luis Javier Hernández Oloño, de 30 años; Rubén Uriel Oloño Gandarilla, de 22; y Brayan Alfredo Delgado Oloño, de 25 años , todos con diversas lesiones derivadas de la agresión.

Al acudir al hospital, agentes de la Policía Investigadora de Delitos se entrevistaron con Rubén Uriel Oloño Gandarilla, quien relató que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 06:30 horas, mientras se encontraba dormido en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Valle de Cristo.

Según su declaración, tres hombres llegaron al inmueble e intentaron forzar la puerta principal. Explicó que a uno de ellos lo conoce con el apodo de "Bymer" y a otro como Fernando. Después de que su madre abrió la puerta, tanto él como su hermano Luis Javier salieron del domicilio y comenzaron a ser agredidos física y verbalmente.

Ante la agresión, Rubén pidió apoyo a su primo Brayan Alfredo, quien acudió al lugar con la intención de intervenir y calmar la situación. Sin embargo, poco después arribó una camioneta de la marca Ford, línea Explorer, de color blanco, de la que descendieron más hombres y mujeres.

De acuerdo con el lesionado, al verse superados en número, l os tres familiares fueron atacados con palos, piedras y machetes, hasta quedar inconscientes. Una vez consumada la agresión, los responsables se retiraron con rumbo desconocido.

Familiares de los afectados los trasladaron de inmediato al Hospital General 450, donde Rubén Uriel fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico moderado, esguince cervical de segundo grado y una herida en la región occipital. Su estado de salud fue reportado como estable, mientras que los otros dos lesionados también permanecen bajo atención médica.

La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los presuntos agresores y determinar las responsabilidades correspondientes por este violento ataque.