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Ataque en escuela sacude a Torreón

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NORMA IBARRA
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EL SIGLO DE DURANGO

Una maestra fallecida, un profesor y un alumno heridos, así como un hombre y una mujer lesionados, además de dos hermanos de 18 años detenidos, dejó el ataque registrado la mañana del jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria General No. 13, ubicada en el ejido La Unión, de Torreón.

Los probables responsables irrumpieron en el plantel durante el cambio de clases y agredieron con armas blancas a las personas que encontraron a su paso, además de utilizar petardos para generar confusión y pánico entre estudiantes y personal docente.

La víctima mortal fue identificada como Nedi Edith Nevárez González, subdirectora del plantel.

Entre los lesionados se encuentra Alexis, estudiante de primer grado.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  SIGLO, identificada, personas, encontraron

               

                
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