Ataque en Tayoltita deja mujer lesionada

Un enfrentamiento entre civiles armados y personal militar se registró la tarde de este viernes en el poblado Tayoltita, municipio de San Dimas, dejando como saldo una mujer lesionada por un proyectil durante el intercambio de disparos y el aseguramiento de armamento de alto poder.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas, cuando elementos castrenses realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad y detectaron una camioneta Chevrolet color blanco, sin placas de circulación y equipada con estrobos.

Al marcarle el alto al vehículo, los ocupantes presuntamente respondieron con disparos contra el personal militar y las unidades oficiales, por lo que los soldados repelieron la agresión según los protocolos y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.