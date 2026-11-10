Atienden a 23 personas por mordedura de serpiente en Durango

Un total de 23 personas han sido atendidas en centros de salud de Durango por mordeduras de serpiente en lo que va del año, informó Edgar Rodríguez, jefe del Departamento de Zoonosis de la Secretaría de Salud de Durango (SSD).

Explicó que todos los pacientes recibieron atención satisfactoria y se les suministró suero antiviperino para evitar que el veneno avanzara por el organismo y provocara mayores daños.

Ante estos casos, hizo un llamado a la población para que, en caso de sufrir una mordedura de serpiente, evite recurrir a remedios caseros y acuda de inmediato al centro de salud más cercano.

También recomendó no aplicar torniquetes, realizar cortes en la zona afectada ni intentar extraer el veneno con la boca.

"Antes se veía en películas que se cortaba en el lugar donde mordió y se extraía con la boca el veneno para sacarlo y escupirlo, pero a veces transmitimos las bacterias que traemos en la boca a la herida y complicamos el problema, por eso no es recomendable", señaló Edgar Rodríguez.

Indicó que este tipo de accidentes suele presentarse durante las labores agrícolas, particularmente cuando se deshierban cultivos de frijol u otras parcelas, pues al remover la vegetación pueden aparecer serpientes que muerden a las personas en los dedos, las manos o los antebrazos.

Explicó que, después de una mordedura, la zona afectada comienza a inflamarse, por lo que recomendó retirar de inmediato anillos, pulseras u otros objetos que puedan generar complicaciones cuando avance la hinchazón y se brinde atención médica.

Advirtió que las mordeduras de víbora de cascabel representan un riesgo importante , debido a que su veneno contiene una sustancia que impide la coagulación de la sangre y puede provocar hemorragias en el sitio de la lesión.

Finalmente, reiteró el llamado a no perder tiempo con tratamientos improvisados y trasladar de inmediato a cualquier persona que sufra una mordedura de serpiente al centro de salud más cercano.