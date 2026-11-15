Atienden reportes de jóvenes con machetes en la Juan Lira

Los informes realizados en la colonia Juan Lira sobre adolescentes y jóvenes que portaban machetes ya fueron atendidos, de acuerdo con las autoridades de seguridad, quienes informaron que la mayoría se trata de menores de edad que fueron detenidos.

"Traemos un muy buen tiempo de respuesta. El fin de semana hubo un tema en la Juan Lira, en octubre de septiembre y se atendió; tuvimos algunos detenidos, la mayoría menores de edad", comentó Miguel Ángel González Alvarado, subdirector de Policía Preventiva del municipio de Durango.

Afirmó que todos los reportes son atendidos, tanto los que llegan al 911 como los que se realizan directamente a la dependencia o se difunden a través de redes sociales y medios de comunicación, relacionados con pandillas y vandalismo. En estos casos, aseguró, se actúa de manera inmediata y se canalizan a las dependencias correspondientes.

Explicó que, en el caso de la colonia Juan Lira, donde se registraron reportes de adolescentes con machetes, se detectó a los adolescentes y fueron puestos a disposición del Juzgado Cívico para que se les aplique la sanción correspondiente, mientras que los padres de familia deben asumir también su responsabilidad, en muchos casos con trabajo comunitario.

Al tratarse de menores de edad, recordó que no pueden ser juzgados como adultos; Sin embargo, señaló que la estrategia aplicada a través del Juzgado Cívico ha dado buenos resultados, al involucrar también a los padres de familia. para solucionar el problema.

En el caso de la colonia División del Norte, que también representaba un foco rojo en la ciudad en cuanto a vandalismo, se colocó una torre de seguridad para inhibir delitos y faltas administrativas , medida que hasta el momento ha dado resultados en la zona.

“Teníamos un foco rojo en la División del Norte, se bajó ese tema y vamos a seguir trabajando en consecuencia, no nada más trabajar el momento del reporte, sino seguir trabajando continuamente”.

El comandante González Alvarado precisó que, junto con la Subdirección de Vinculación Social y los Comités Vecinales, también existe coordinación con comercios y habitantes para que realicen sus informes , no solo en el Centro Histórico, sino en toda la ciudad.