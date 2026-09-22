Atrae el IMSS nacional deceso de cinco bebés

EL SIGLO DE DURANGO

Personal especializado de oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de otras instancias, ya se encuentra realizando la investigación de lo sucedido con las cinco defunciones de neonatos dentro del Hospital General de Zona 1 del IMSS en la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información dada a conocer dentro del mismo Instituto a nivel local, desde muy temprano de este lunes llegó personal especializado de oficinas centrales del IMSS para iniciar con la investigación correspondiente.

Pero no solo especialistas del IMSS, sino también de otras áreas del mismo sector salud, y se espera que en las próximas horas se dé a conocer un primer informe.

Por su parte, padres de familia de los bebés fallecidos en el referido hospital aseguraron que, hasta el momento, la institución no les ha esclarecido la causa exacta de la muerte de sus hijos, limitándose a señalarles únicamente que sufrieron un paro cardíaco.

Diego Tovar y Jesús Ruacho, padres de dos de los recién nacidos, indicaron que, durante la reunión sostenida la mañana de este lunes con autoridades del Seguro Social, directivos no supieron detallar qué provocó el deceso de los menores.

Los declarantes informaron que los padres de los cinco bebés fallecidos ya lograron comunicación entre sí y acordaron que no se van a callar y exigirán justicia.

[DURANGO 1B]