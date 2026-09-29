Atribuyen a error humano la muerte de bebés en IMSS

EL SIGLO DE DURANGO

Tras la muerte de recién nacidos registrada hace dos semanas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la investigación formal ya registra un avance del 50 por ciento y se centra preliminarmente en la figura de homicidio culposo con responsabilidad profesional médica.

Fermín Flores Ávila, abogado de las familias, aseveró que el caso obedece a una falla en la atención, y no únicamente a factores microbiológicos.

"Sí hay error humano, porque si no hubiera error humano, se hubieran hecho las cosas bien y no estaríamos hablando del fallecimiento de unos bebecitos".

Por otra parte, ya se interpuso la quinta denuncia en contra del IMSS. Se trata de los padres de la pequeña Dalari, una de las cinco bebés que fallecieron dentro del hospital de zona de esta institución.

Anteriormente ya se habían presentado cuatro denuncias por parte de otras familias