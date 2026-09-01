Aumenta 200% la venta de 'compus'

EL SIGLO DE DURANGO

Por el regreso a clases, cada año se incrementa hasta un 200 por ciento la venta de equipos tecnológicos en Durango, informó la empresaria del sector y secretaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Diana Ocón. Expuso que anteriormente no había tanta necesidad de hacer un gasto en estos equipos, pero ahora ya resultan indispensables, por lo que en las familias ya no solo hay una computadora, sino varias.

"Como todos sabemos, la tendencia la verdad es que ya todo es con base al mundo digital y a la tecnología. Entonces, en los hogares en donde antes había una computadora, pues ahora hay hasta tres, cuatro. Ahora el número es de acuerdo al número de integrantes de la familia; y en familias que no tienen tanto esta posibilidad, de cualquier manera ya se hizo necesario precisamente un equipo de cómputo al menos y ya de impresión pues se las arreglan de alguna manera", mencionó.

Ante esta necesidad que ahora se tiene de una computadora, las familias han tenido que organizarse para hacer el gasto que implica, ya sea a crédito o de contado.