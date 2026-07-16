Aumenta 43 pesos la canasta básica

El siglo de durango

El costo de la canasta básica en Durango aumentó 43 pesos durante los primeros seis meses del año, al pasar de mil 94.30 pesos a mil 137.30 pesos, lo que representa un incremento acumulado del 3.93 por ciento, de acuerdo con el monitoreo que realiza la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango.

El seguimiento realizado entre el 27 de enero y el 15 de julio muestra que el alza estuvo impulsada principalmente por el encarecimiento de frutas y verduras, mientras que la mayoría de los productos industrializados y de abarrotes mantuvieron prácticamente los mismos precios.

El producto que registró el mayor incremento fue la papa lavada, cuyo precio pasó de 20 a 49 pesos por kilogramo, un aumento del 145 por ciento. Le siguieron la zanahoria, con un alza del 60 por ciento; el limón, con 38.46 por ciento, y la manzana roja, con 12.24 por ciento.

También presentaron incrementos la tortilla, el papel higiénico, la cebolla y el tomate, aunque en menor proporción.