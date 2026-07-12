Aumenta 8.2% los juicios de divorcio en Durango durante los primeros cinco meses del 2026

Los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado registraron un incremento en los juicios de divorcio durante los primeros cinco meses de 2026, al contabilizar dos mil 773 procedimientos, cifra que representa un aumento de 211 casos, equivalente al 8.2 por ciento, respecto al mismo periodo de 2025, cuando se iniciaron dos mil 562 expedientes.

De acuerdo con la estadística de juicios de divorcio iniciados en el estado de Durango de enero a mayo del 2026, elaborada por la Dirección de Estadística del Poder Judicial con información de los órganos jurisdiccionales de primera instancia, el crecimiento se presentó pese a que el comportamiento mensual se mantuvo relativamente estable. Esto porque en enero se registraron 525 juicios; en febrero, 546; en marzo, 553; en abril se alcanzó el punto más alto del periodo con 600 expedientes, mientras que en mayo se contabilizaron 549.

La información exhibió que el divorcio incausado continúa siendo la vía predominante para la disolución del matrimonio en Durango, pues de los dos mil 773 juicios promovidos entre enero y mayo, dos mil 450 correspondieron a esta modalidad, lo que representó el 88 por ciento del total. En contraste, únicamente 323 procedimientos, equivalentes al 12 por ciento, fueron promovidos por mutuo consentimiento.

La estadística también reflejó que la capital del estado concentró el mayor número de asuntos familiares relacionados con divorcios, al sumar mil 227 expedientes; es decir, el 44.3 por ciento del total estatal. De ellos, mil 34 fueron incausados y 193 por mutuo consentimiento.

Gómez Palacio ocupó el segundo lugar, con 803 procedimientos; de los cuales 753 correspondieron a divorcios incausados y 50 a mutuo consentimiento.

Por su parte, los juzgados de Lerdo recibieron 320 demandas de divorcio durante el periodo analizado, mientras que los órganos jurisdiccionales del resto de los municipios, agrupados en la categoría de juzgados mixtos, acumularon 423 expedientes.

El comparativo anual refleja una tendencia al alza en la carga de trabajo de los juzgados familiares. En promedio, durante los primeros cinco meses de este año se iniciaron alrededor de 555 juicios de divorcio por mes, frente a los 512 registrados en el mismo lapso de 2025.