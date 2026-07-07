Aumenta hasta 15% la demanda de atención en hospitales estatales de Durango
La demanda de atención médica en los hospitales de la Secretaría de Salud de Durango aumentó entre un 10 y un 15 por ciento durante el último año, informó Moisés Nájera Torres, titular de la dependencia.
El secretario atribuyó este incremento al crecimiento de la población y a las dificultades financieras que enfrentan instituciones como el IMSS y el ISSSTE, lo que ha provocado que un mayor número de pacientes busque atención en los servicios estatales.
"El incremento en el número de atenciones se ha dado y se sigue incrementando. Es en base al número de población; a mayor población, mayor número de pacientes", señaló.
Agregó que la Secretaría de Salud mantiene convenios con otras instituciones para atender algunos casos, mientras que otros pacientes son canalizados a hospitales de Torreón, Monterrey o Ciudad de México, dependiendo del tipo de padecimiento y de la capacidad de atención.
Nájera Torres reconoció que el aumento en la demanda representa una presión adicional para el sistema estatal de salud, el cual también enfrenta limitaciones presupuestales tras la disminución del apoyo federal.