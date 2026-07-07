Aumenta hasta 15% la demanda de atención en hospitales estatales de Durango

La demanda de atención médica en los hospitales de la Secretaría de Salud de Durango aumentó entre un 10 y un 15 por ciento durante el último año, informó Moisés Nájera Torres, titular de la dependencia.

El secretario atribuyó este incremento al crecimiento de la población y a las dificultades financieras que enfrentan instituciones como el IMSS y el ISSSTE , lo que ha provocado que un mayor número de pacientes busque atención en los servicios estatales.

"El incremento en el número de atenciones se ha dado y se sigue incrementando. Es en base al número de población; a mayor población, mayor número de pacientes", señaló.

Agregó que la Secretaría de Salud mantiene convenios con otras instituciones para atender algunos casos , mientras que otros pacientes son canalizados a hospitales de Torreón, Monterrey o Ciudad de México, dependiendo del tipo de padecimiento y de la capacidad de atención.