Aumenta la deuda per cápita de Durango

Aunque Durango se ubica por debajo del promedio nacional de endeudamiento subnacional, al segundo trimestre de 2026, la deuda per cápita (por habitante) se incrementó, de acuerdo con el estudio “Obligaciones de las Entidades Federativas de México” elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) Ifigenia Martínez y Hernández .

En tal sentido, el estado registra una deuda subnacional total de 11 mil 973.3 millones de pesos al cierre del segundo trimestre de 2026, cifra inferior al promedio nacional, que es de 21 mil 781.2 millones de pesos.

Deuda per cápita

De acuerdo con el indicador de deuda per cápita (que cuantifica el monto de deuda que correspondería a cada habitante si se distribuyera equitativamente entre su población), Durango se encuentra por encima de la media nacional (de cuatro mil 787.7 pesos), con una deuda por habitante de seis mil 173.5 pesos.

Sin embargo, aunque Durango sobrepasa la media nacional en este rubro, está abajo de estados con mayores niveles de deuda por persona, como Nuevo León ($17,321.1), Chihuahua ($13,851.0), Ciudad de México ($11,371.0), Coahuila ($10,499.0) y Sonora ($10,417.3).

La deuda per cápita de Durango aumentó respecto al primer trimestre de 2026, cuando era de cinco mil 958 pesos.

No obstante, el informe refiere que Durango disminuyó el monto general de su deuda en 88.9 mdp respecto al cierre del ejercicio 2025 .

En torno a la composición, el 95.6 por ciento de la deuda corresponde directamente al Gobierno del Estado, mientras que la diferencia se distribuye entre municipios y entes públicos.

Asimismo, el financiamiento de Durango proviene en un 78.5 por ciento de la Banca Múltiple y un 21.5 por ciento de la Banca de Desarrollo.

En el caso de Durango, el porcentaje de las participaciones federales comprometidas como garantía o fuente de pago es de 55.7 por ciento, un porcentaje superior al promedio nacional, que es de 52.1 por ciento.

Tlaxcala no aparece en la estadística, ya que no tiene deuda en el periodo de referencia.