Aumenta un 12.7% violencia familiar

Las denuncias por el delito de violencia familiar en Durango aumentaron 12.7 por ciento durante septiembre, al pasar de 449 en agosto a 506.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), septiembre fue el segundo mes con más denuncias por violencia familiar en lo que va del año, apenas por debajo de junio, cuando se contabilizaron 510 casos.

Por el contrario, la cifra más baja de registros correspondió a enero, con solamente 365 denuncias.

Los datos oficiales establecieron que entre enero y septiembre, el estado acumuló cuatro mil 46 casos de violencia familiar denunciados ante la Fiscalía General del Estado; dicho volumen representó un promedio diario de 14.8 casos de violencia familiar denunciados diariamente en el estado de Durango.