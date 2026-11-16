Nacional

Aumenta un 12.7% violencia familiar

EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Las denuncias por el delito de violencia familiar en Durango aumentaron 12.7 por ciento durante septiembre, al pasar de 449 en agosto a 506.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), septiembre fue el segundo mes con más denuncias por violencia familiar en lo que va del año, apenas por debajo de junio, cuando se contabilizaron 510 casos.

Por el contrario, la cifra más baja de registros correspondió a enero, con solamente 365 denuncias.

Los datos oficiales establecieron que entre enero y septiembre, el estado acumuló cuatro mil 46 casos de violencia familiar denunciados ante la Fiscalía General del Estado; dicho volumen representó un promedio diario de 14.8 casos de violencia familiar denunciados diariamente en el estado de Durango.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  violencia, familiar, denuncias, septiembre,

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas