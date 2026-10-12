Aumenta 33% los robos contra transeúntes en Durango en lo que va de 2026

Los robos a transeúnte en vía pública aumentaron 33 por ciento durante los primeros ocho meses de 2026, al pasar de 36 denuncias en el mismo periodo de 2025 a 48 este año.

La estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mostró que entre enero y agosto de 2026 se acumularon 48 carpetas por este delito, 12 más que en el mismo periodo del año pasado. El promedio pasó de 4.5 casos mensuales en 2025 a seis durante este año.

Desarrollo

El comportamiento no fue uniforme a lo largo del periodo. Después de registrar seis casos en enero, siete en febrero y seis en marzo, la incidencia bajó a tres en abril; posteriormente volvió a aumentar y agosto cerró con nueve denuncias, el mayor registro mensual de los primeros ocho meses del año. Por el contrario, en agosto de 2025 se habían contabilizado cinco casos.