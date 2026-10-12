Aumenta 33% los robos contra transeúntes en Durango en lo que va de 2026
Los robos a transeúnte en vía pública aumentaron 33 por ciento durante los primeros ocho meses de 2026, al pasar de 36 denuncias en el mismo periodo de 2025 a 48 este año.
La estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mostró que entre enero y agosto de 2026 se acumularon 48 carpetas por este delito, 12 más que en el mismo periodo del año pasado. El promedio pasó de 4.5 casos mensuales en 2025 a seis durante este año.
Desarrollo
El comportamiento no fue uniforme a lo largo del periodo. Después de registrar seis casos en enero, siete en febrero y seis en marzo, la incidencia bajó a tres en abril; posteriormente volvió a aumentar y agosto cerró con nueve denuncias, el mayor registro mensual de los primeros ocho meses del año. Por el contrario, en agosto de 2025 se habían contabilizado cinco casos.
De los 48 robos registrados este año, 29 fueron cometidos con violencia y 19 sin violencia. Además, la mayor parte se concentró en los municipios de Durango, que acumuló 36 denuncias; Gómez Palacio, con 10, y Lerdo, que tuvo dos; el resto de los municipios no registró casos en esta clasificación durante el periodo.