Aún hay barreras en Durango para la contratación de exreclusos

Aunque ha habido programas para incorporar al mercado laboral a personas que estuvieron privadas de su libertad, aún hay resistencia entre el sector empresarial por contratarlos.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, Berenice Morales, informó que muchas veces se desconoce que contratar a personas que se encuentran en algún reclusorio representa un ahorro en pago de servicios para las empresas porque la actividad se hace dentro de los penales.

Asimismo, aún hay renuencia a contratar a las personas que ya cumplieron con su condena, por lo que se le apuesta al autoempleo a través de capacitación en áreas como carpintería, formación de cajas de cartón y herrería.

“Prepararlos para el autoempleo, sabiendo que efectivamente hay una cierta resistencia al momento de contratarlos una vez fuera del penal. Los empresarios obviamente si nos preguntan cuáles son los delitos que pueden ser como ahora sí que tolerables para ellos , por así decirlo, sin embargo, nosotros no podemos dar esa información porque estaríamos entrando en temas de discriminación. Entonces, como no damos esa información, pues desde ahí ya hay como que: es que yo no sé qué delito haya cometido”.

“No lo podemos revelar porque estaríamos hablando que participamos dentro de la discriminación y el trabajo debe de ser brindado para todos. Si la persona ya está fuera, ya cumplió su pena, ya está preparado para su reinserción a la sociedad, nosotros le apostamos a eso. Sin embargo, si existe la barrera, optamos también por fortalecer el autoempleo”, indicó.