No hay personas detenidas por provocar incendios forestales: SRNyMA

La mayoría de los incendios forestales que se han registrado en la entidad, algunos de ellos muy cerca de la capital, han sido provocados de manera intencional y, aunque se identificó a algunas personas, hasta el momento no hay nadie detenido.

“Son personas en situación de calle o bajo el influjo de alguna sustancia”, precisó Claudia Hernández Espino, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA).

Fue durante los incendios recurrentes registrados hace algunas semanas en el corredor de Chupaderos, Casa Blanca y Morcillo donde se detectó a personas provocando estos siniestros. Se intentó capturarlas al menos en tres ocasiones con apoyo de Seguridad Pública, pero no fue posible.

“Lamentablemente, por parte de nosotros, de la Secretaría, nuestras brigadas incluso han dado seguimiento a personas que se han detectado provocando incendios”, señaló.

TEMPORADA DE INCENDIOS

En cuanto al número de incendios registrados, la funcionaria detalló que a nivel nacional se contabilizan más de 3 mil, mientras que en Durango suman 236 , con una superficie afectada de 8 mil 900 hectáreas durante la actual temporada de incendios.

“Si bien es cierto que la temporada aún no termina, podemos decir que relativamente nos ha ido bien en comparación con años anteriores”, afirmó.

Explicó que, en número de incendios, Durango ocupa el décimo lugar a nivel nacional y que, en superficie afectada, ni siquiera aparece entre los primeros 10 lugares, algo que no ocurría desde hace muchos años.

“Los municipios más afectados por incendios son Mezquital, que ocupa el primer lugar; en segundo lugar está el municipio de Durango y en tercero, Pueblo Nuevo. A pesar de ello, afortunadamente el manejo que se le ha dado y la atención oportuna son lo que nos han permitido salir del grupo de los primeros lugares”, comentó.

La funcionaria señaló que aún no se debe bajar la guardia, por lo que será necesario mantener el trabajo coordinado de la fuerza de tarea integrada por brigadas de diversas dependencias, gobiernos municipales, ejidos y voluntarios, con el compromiso de combatir los incendios en el menor tiempo posible.